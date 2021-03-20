За шесть лет работы НАБУ нашло следы украинской коррупции в 80 странах – Сытник

За шесть лет работы Национальное антикоррупционное бюро нашло следы украинской коррупции в 80 государствах, заявил директор НАБУ Артем Сытник 19 марта на международного уголовно-правовом форуме.

“Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, – а это чиновники высшего звена – вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали. Назвать наверное сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах”, – цитирует Сытника пресс-служба НАБУ.

Директор бюро отметил, что НАБУ сотрудничает с другими государствами в процессе сбора причастности украинских топ-чиновников в коррупции. Одним из показательных примеров Сытник назвал операцию по задержанию бывшему и.о. главы “Укравтодора” Славомира Новака в Польше летом 2020-го. Новак арестован.

“Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было никакой утечки информации. Реалии в Украине другие: подписанное подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система”, – возмутился директор Нацбюро.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины”. В случае если документ будет принят, Сытник может быть уволен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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