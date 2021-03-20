 

За шесть лет работы НАБУ нашло следы украинской коррупции в 80 странах – Сытник

20.03.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За шесть лет работы Национальное антикоррупционное бюро нашло следы украинской коррупции в 80 государствах, заявил директор НАБУ Артем Сытник 19 марта на международного уголовно-правовом форуме. 

“Это страны, куда лица, подследственные НАБУ, – а это чиновники высшего звена – вывели украденные в Украине средства и в дальнейшем их легализовали. Назвать наверное сумму, которую вывели из Украины через коррупционные схемы, достаточно сложно. Можно предположить, что речь идет о миллиардах”, – цитирует Сытника пресс-служба НАБУ. 

Директор бюро отметил, что НАБУ сотрудничает с другими государствами в процессе сбора причастности украинских топ-чиновников в коррупции. Одним из показательных примеров Сытник назвал операцию по задержанию бывшему и.о. главы “Укравтодора” Славомира Новака в Польше летом 2020-го. Новак арестован. 

“Когда мы взаимодействуем с другими странами, мы видим политическую волю, готовность бороться с коррупцией на высшем уровне. Так, в нашем совместном с Польшей расследовании за целый год не было никакой утечки информации. Реалии в Украине другие: подписанное подозрение еще на столе у прокурора, а подозреваемый уже покидает страну. НАБУ оказалось в ситуации, когда против 250 детективов и 40 прокуроров САП восстала старая система”, – возмутился директор Нацбюро. 

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

15 февраля 2021 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №5070 “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины”. В случае если документ будет принят, Сытник может быть уволен. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / США и Канада модернизируют РЛС в Арктике, чтобы дать отпор России и Китаю

11.11 / В Ереване задержаны около 130 участников митинга оппозиции

13.10 / Карантин в Украине следует продлить до 31 декабря

26.06 / В Белоруссии отшутились на тему счетов сына Лукашенко в швейцарском банке

31.12 / Японский врач рассказал о риске легкой формы COVID

11.12 / Forbes – безусловный базовый доход для всех и победа над новостными фейками — Saxo Bank опубликовал свои «шокирующие прогнозы» на 2021 год

14.11 / Жапаров сложил полномочия для участия в выборах президента Киргизии

23.11 / Многие нардепы от “Слуги народа” заинтересованы в других политических проектах – Подоляк

25.08 / Биган и Лавров обсудили ситуацию в Беларуси

10.11 / НБУ выполняет обязательства в рамках сотрудничества с МВФ – глава Нацбанка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска