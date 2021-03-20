Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора и астронавта Нельсона на пост главы NASA
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Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора-демократа от штата Флорида Билла Нельсона на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Белого дома.
Кандидатуру Нельсона должен утвердить Сенат СЩА.
78-летний Нельсон трижды избирался в Сенат США и представлял в нем Флориду в течение 18 лет. В 2019 году после того, как не был избран в Сенат, стал членом консультативного совета NASA.
В 1986 году Нельсон совершил космический полет на шаттле Columbia.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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