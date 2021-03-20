 

Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора и астронавта Нельсона на пост главы NASA

20.03.2021, 11:10, Новости дня
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Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего сенатора-демократа от штата Флорида Билла Нельсона на пост главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Белого дома.

Кандидатуру Нельсона должен утвердить Сенат СЩА.

78-летний Нельсон трижды избирался в Сенат США и представлял в нем Флориду в течение 18 лет. В 2019 году после того, как не был избран в Сенат, стал членом консультативного совета NASA.

В 1986 году Нельсон совершил космический полет на шаттле Columbia.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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