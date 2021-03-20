«Предстоит сложный путь»: Ольга Бузова вышла на связь из клиники

Известная российская певица и ведущая Ольга Бузова публично высказалась о проблемах о здоровьем. Вчера певица вышла на связь с поклонниками из больницы.

Несколько дней назад Бузова заинтриговала подписчиков, когда пояснила о походе к гинекологу. Многие сразу подумали, что поющая ведущая в скором времени станет мамой. Эти слухи бывшая возлюбленная Давида Манукяна комментировать не стала. В новом видео она призвала пользователей следить за своим здоровьем. Сама же Бузова решила пройти полное обследование, чтобы выявить возможные проблемы.

Ведущая призналась, что ей предстоит пройти сложный и долгий путь. Ради здоровья и долгой счастливой жизни она согласна на проведение всех манипуляций. Бузова сразу же поспешила заверить общественность, что с ней все хорошо.



Изображение взято с: Instagram @buzova86

Ведущая пообещала в скором времени вернуться к привычному режиму работы. Она попросила подписчиков не переживать за нее.

Источник: www.instagram.com