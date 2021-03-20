 

Названы сроки госиспытаний колесной гаубицы «Мальва»

20.03.2021, 10:36, Новости дня
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Новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С43 «Мальва» калибра 152-мм, сделанное на базе колесного автомобильного шасси, в этом году пройдет приемо-сдаточные испытания. Госиспытания гаубицы запланированы на начало 2022 года.

«В 2021 году состоятся приемосдаточные испытания опытного образца новейшего самоходного артиллерийского орудия калибра 152-мм 2С43 «Мальва». По их результатам представители военного ведомства должны подтвердить соответствие опытной артустановки требованиям технического задания. В случае положительного результата, САО будет допущено на государственные испытания, начало которых предварительно намечено на первый квартал 2022 года», – приводит РИА «Новости» слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

Предполагается, что на приемо-сдаточных испытаниях «Мальва» должна отстрелять несколько десятков снарядов, как управляемые, так и на максимальную дальность усиленными метательными зарядами на полигоне ЦНИИ в Нижегородской области. Также «Мальва» должна выполнить пробег по разным типам грунта, добавил источник.

В пресс-службе Уралвагонзавода не стали комментировать информацию источника о сроках испытаний «Мальвы».

«Мальва» разработана Центральным научно-исследовательским институтом «Буревестник» (входит в Уралвагонзавод) в ходе опытно-конструкторской работы «Набросок». В рамках «Наброска» также созданы колесный самоходный 80-мм миномет «Дрок», колесное самоходное 120-мм орудие «Флокс» и 120-мм артустановка на базе двухзвенного гусеничного тягача для применения в составе арктических подразделений.



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