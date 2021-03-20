 

Британцы высмеяли множественные падения Байдена на трапе

20.03.2021, 10:36, Новости дня
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Британцы высмеяли инцидент со множественными падениями президента США Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера.

Британское издание The Daily Mail опубликовало материал, посвященный инциденту с Байденом. Публикация вызвала активный отклик читателей, передает РИА «Новости».

«Еще нет ста дней его работы на посту. Он не протянет четыре года. С этого момента все идет под откос», – прокомментировал odedszpiro.

«Ох, дорогая Америка. Что ты наделала» – задался вопросом malph.

«Президент (вице-президент Камала) Харрис ждет в сторонке… Ты ошиблась, Америка!», – считает MoggfatherfornextPM.

«Это лишь вопрос времени, когда он все равно «спустится с лестницы», чтобы уступить место Харрис. Он никогда не проработает полный срок», – добавил Mr white.

«Камала на мгновение взволновалась», – сыронизировала Kate.

«Несомненно, к Рождеству будет уже президент Харрис, как и планировали так называемые «демократы», – присоединился ко мнению BobDob.

«Дальше будет намного, намного хуже», – отметил rizziero.

Кроме того, пользователи Сети начали создавать мемы после этого инцидента. Например, на одной из видеозаписей, размещенных в Twitter с хештегом #Bidenfalls («Байден падает» – прим. ВЗГЛЯД), видно, что Байден спотыкается якобы после того, как в него попадает мячик, который забросил играющий в гольф на поле экс-президент США Дональд Трамп.

Now it makes sense. #Bidenfall #BidenFalls #BidenFell pic.twitter.com/xXoxhnhwFD

— Glenn Ozzie Ozburn (@OzzieOzburn) March 19, 2021

Другой пользователь с тем же хештегом разместил картинку, на которой показано, что нынешний американский лидер чуть не упал из-за того, что его предшественник на этом посту специально смазал ступени.

Еще одна видеозапись свидетельствует, что виной всему стала брошенная Трампом под ноги Байдену банановая кожура.

Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях.

В Белом доме заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра.

При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства Джо Байдена при подъеме на самолет вызвано сильным ветром.



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