Дачников предупредили о новых штрафах

Штраф за сжигание опавшей листвы составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, до 4 тыс. рублей, если дачник нарушил противопожарные правила, рассказал юрист Алексей Петропольский.

«Четко указано, что во время введения строгого противопожарного режима должны соблюдаться все соответствующие нормы, в том числе, на дачных участках. Это означает, что практически с момента схода снежного покрова – а данный режим вводится практически с этого момента – до начала зимы (то есть до выпадения значительных осадков) жечь костер в ветреную погоду нельзя, если скорость порывов ветра достигает более 10 метров в секунду», – приводит «Прайм» слова юриста.

Согласно новым правилам, диаметр ямы для костра должен быть менее одного метра, глубина – от 30 сантиметров, а расстояние от кострища до ближайших строений – не менее 30 метров. По словам юриста, выполнить это требование практически невозможно при наличии дачных участков в шесть или 12 соток.

За сжигание опавшей листвы штраф составит до 2 тыс. рублей, если нарушены нормы экологической безопасности, и до 4 тыс.рублей, если дачник игнорировал противопожарные правила. Для фото- и видеофиксации нарушения могут использовать квадрокоптеры.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2026 года упрощенного порядка регистрации недвижимости – «дачной амнистии».