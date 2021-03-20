В Офисе генпрокурора опровергли сообщения о производстве по госизмене против Рожковой

Госбюро расследований по заявлению общественной организации открыло производство в отношении бывших и нынешних должностных лиц Национального банка Украины. Об этом Общественному сообщили в Офисе генпрокурора.

Газета Kyiv Post 18 марта сообщила, ссылаясь на свои источники, что первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, а также несколько сотрудников Нацбанка, которые участвовали в расследовании деятельности бывших акционеров и национализации “ПриватБанка” в 2016 году, фигурируют в уголовном производстве о возможной госизмене и растрате, которое открыл Офис генпрокурора.

Причина подозрений якобы в том, что они передавали информацию агентству Kroll, консалтинговой фирме AlixPartners и юридическим фирмам Hogan Lovells и Asters. Все эти компании Украина официально наняла для расследования в деле о выводе из “ПриватБанка” свыше $5,5 млрд его бывшими владельцами или для помощи в национализации “ПриватБанка”.

В ведомстве проинформировали, что ГБР проводит проверку возможной причастности бывших и нынешних должностных лиц НБУ, среди которых экс-глава регулятора Валерия Гонтарева и Рожкова.

Уголовное производство открыли 31 декабря 2020 года по ч.5 ст.191 (присвоение или растрата имущества) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники ГБР в рамках производства проверяют обстоятельства возможного завладения экс-главой НБУ и исполняющим обязанности председателя Национального банка совместно с руководителями и владельцами ряда юридических компаний средствами на сумму более 900 млн грн по предварительному сговору. Фигуранты могли совершить это путем заключения договоров о предоставлении юридических услуг по завышенным ценам, сказано в сообщении.

ГБР получило доступ к актам приема-передачи денег в рамках расследования. Но подозрений никому не объявляли.

Кроме того, в ОГП опровергли, что ведется расследование о возможной госизмене со стороны Рожковой.

Сама Рожкова заявила, что не удивлена публикацией Kyiv Post, но не стала комментировать расследование. Первый замглавы Нацбанка сообщила, что в НБУ ведутся внутренние расследования о сотрудничестве регулятора с Kroll и юридическими советниками.

В Офисе президента выразили обеспокоенность из-за внутренних распрей в НБУ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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