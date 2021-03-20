 

Технический отчет Ирана о катастрофе МАУ не отвечает требованиям Чикагской конвенции – МИД Украины

20.03.2021, 10:20, Новости дня
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Украина сообщила Международной организации гражданской авиации (IKAO) свою позицию о публикации иранской стороной технического отчета о расследовании катастрофы украиского самолета вблизи Тегерана. Об этом 19 марта в Facebook написала пресс-служба Министерства иностранніх дел Украины.

Представитель Украины в IKAO, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в своем выступлении перед советом организации заявил, что документ не отвечает требованиям Чикагской конвенции, он не дает ответа на вопросы, что стало причиной трагедии и как избежать этого в будущем.

“Это не тот дух сотрудничества, который нужен авиационному сообществу. Как после этого снова отправлять авиарейсы в иранское небо? Как все это согласуется с принципами IKAO? Делает все это гражданской авиации безопасной?”, – сказал дипломат.

В МИД подчеркнули, что Украина “будет добиваться правды и ответственности – во имя памяти о погибших и ради безопасности будущих полетов”.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3771556989564860

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

9 февраля 2021 года канадский телеканал CBC News сообщил об аудиозаписи, на которой человек с голосом, похожим на голос министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, назвал “совсем не маловероятным” сценарий, при котором самолет могли сбить намеренно. Он также заявил, что правду о трагедии не раскроют на уровне правительства и вооруженных сил Ирана. Спикер МИД Ирана Саид Хатибзаде отрицал как подлинность записи, так и возможность умышленного уничтожения самолета – по официальной версии, его причиной стала “катастрофическая человеческая ошибка”.

20 февраля в Иране объявили о завершении расследования катастрофы. Прокуратура Ирана обвиняет в причастности к крушению 10 человек, среди них, по словам военного прокурора Тегерана Голам-Али Турки, есть высшие военные командиры Корпуса стражей исламской революции. Под стражей находится один человек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана предвзятым и пообещал продолжить добиваться наказания Ирана за это преступление. Замглавы МИД Евгений Енин говорил, что Украина будет требовать от Ирана продолжения расследования.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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