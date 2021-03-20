 

В Украине от коронавируса вакцинировали более 104 тыс. человек – Минздрав

20.03.2021, 10:20, Новости дня
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В Украине по состоянию на утро 20 марта сделали 104 342 прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Две дозы препарата получил один человек.

“19 марта привито 11 628 человек”, – говорится в сообщении.

О преодолении отметки в 100 тыс. прививок министр здравоохранения Максим Степанов сообщал вечером 19 марта.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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