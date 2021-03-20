 

Более 660 тыс. доз за сутки. В Британии сделали рекордное количество прививок от коронавируса

20.03.2021, 10:20, Новости дня
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18 марта в Великобритании сделали 660 276 прививок от коронавирусной инфекции, сообщает Sky News.

Первую дозу вакцины получили 528 260 человек, вторую – 132 016. Таким образом страна побила собственный рекорд суточной вакцинации, установленный 30 января (тогда сделали 609 тыс. прививок за сутки). 

Всего с начала кампании в Великобритании сделали более 26 млн прививок, в том числе более 2 млн человек получили вторую дозу препарата. Страна вакцинировала 49,9% взрослого населения. 

В Соединенном Королевстве вакцинируют граждан препаратами от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Страна первой в мире начала кампанию по иммунизации – 8 декабря 2020 года. 

В мире, по данным Bloomberg, сделали уже более 420 млн прививок, кампании стартовали в 133 странах мира.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании коронавирус подтвердили почти у 4,3 млн человек, умерло 126,2 тыс. заболевших. Страна занимает пятое место в мире по распространению инфекции.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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