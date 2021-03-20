Меркель заявила, что готова вакцинироваться AstraZeneca, но хочет дождаться своей очереди

Канцлер Германии Ангела Меркель на онлайн-конференции 19 марта заявила, что готова вакцинироваться препаратом от коронавируса фирмы AstraZeneca, когда наступит ее очередь. Об этом сообщила ее пресс-служба.

“Да, я готова сделать прививку AstraZeneca Я уже говорила об этом раньше. Но я хочу дождаться моей очереди. Я определенно сделаю это”, – заявила глава немецкого правительства.

Более 10 стран в последние дни заявили о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В частности, в Дании появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.

Комитет по оценке рисков фармаконадзора Европейского агентства по лекарственным средствам 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых вакциной AstraZeneca.

Подобное заявление 18 марта сделали в британском Агентстве по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий, а 19 марта – во Всемирной организации здравоохранения.

После этого страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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