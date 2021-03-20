Стали известны причины переноса пуска «Союза»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату – воскресенье, перед стартом в субботу был зафиксирован скачок напряжения, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил, что перед стартом «зафиксирован скачок напряжения, решили не рисковать», передает РИА «Новости».

Резервное время для пуска в воскресенье, согласно планам «Роскосмоса», должно быть то же, что и в субботу – 9.07 мск.

Это будет четвертый российский космический пуск в 2021 году, а всего, по словам Рогозина, в этом году намечается 29 космических стартов.

Старт будет проведен с 31-й площадки Байконура. Ожидается, что после старта ракеты в 9.16 мск разгонный блок «Фрегат» с 38 космическими аппаратами отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории.

После этого он должен выполнить два включения маршевого двигателя для выведения на целевую орбиту южнокорейского спутника наблюдения Земли CAS500-1. Отделение аппарата намечается в 10.10 мск.

Затем последуют еще два включения двигателя разгонного блока и в период с 11.35 до 11.37 мск планируется отделение четырех японских спутников GRUS.

После еще двух включений двигателя «Фрегата» в период с 13.13 до 13.53 мск ожидается отделение остальных 33 аппаратов – южнокорейских KMSL, Pumbaa и Timon, японского ELSA-d, NAJM-1 и KSU CubeSat из Саудовской Аравии, DMSAT-1 из ОАЭ, трех израильских ADELIS-SAMSON, двух канадских Kepler, бразильского NANOSATC-BR2, четырех немецких Beesat, нидерландского Hiber-3, итальянских SIMBA и Unisat-7 (внутри него будут аппараты Unicorn-1 из Германии, аргентинский DIY-1, итальянские FEES и STECCO, венгерский SMOG-1 и таиландский BCCSAT-1), российских CubeSX-HSE, CubeSX-Sirius-HSE и OrbiCraft-Zorkiy, словацкого GRBAlpha, британского LacunaSat-2B, испанского 3B5GSAT и тунисского Challenge One.

Ранее в субботу стало известно о переносе запуска «Союза».

Напомним, ракету для этого запуска покрасили в белый и синий цвета, вместо традиционных серого и оранжевого. Источником вдохновения для новой окраски стал покрашенный в белый цвет макет ракеты «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве. На такой ракете 60 лет назад отправился в полет первый космонавт Юрий Гагарин.

Контракт на запуск спутника CAS500-1 в интересах Корейского института аэрокосмических исследований KARI был заключен в августе 2017 года. Старт намечался на конец 2019 года, но был отложен из-за неготовности космического аппарата.

Это будет первый коммерческий пуск компании «Главкосмос пусковые услуги», уполномоченной «Роскосмосом» заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет «Союз-2» с российских космодромов.

Второй старт планируется в 2022 году с аппаратом CAS500-2 в интересах компании Korea Aerospace Industries.