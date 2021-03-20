 

Метеорит упал на востоке Кубы

20.03.2021, 9:46, Новости дня
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Кубинские сейсмологи сообщили о падении метеорита в районе города Моа на востоке острова, передают местные СМИ.

Издание Cubadebate сообщает, что в 22.06 по местному времени (05.06 мск) сейсмологическая станция Моа зафиксировала на небе несколько световых явлений, передает РИА «Новости».

«Как рассказали люди на месте происшествия, был замечен красный и белый свет, за которым последовал громкий взрыв», – говорится в сообщении.

По словам главы Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариаса, все говорит о том, что это был метеорит: «Судя по показаниям датчиков, это не был наземный взрыв, но, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну».

Напомним, в 2019 году метеорит упал в Красноярском крае.



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