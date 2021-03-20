 

«Дева в образе Алёнки на фоне Кремля» – украинцев возмутил рецепт борща от Саши Грей

20.03.2021, 9:34, Новости дня
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Звезда фильмов для взрослых Саша Грей поделилась рецептом приготовления борща, однако это возмутило украинских пользователей интернета. Как передаёт «Обозреватель», комментаторов разозлило то, что актриса с помощью фотошопа вставила себя в обличье девочки с шоколадки «Алёнка», а сзади на снимке был изображён храм Василия Блаженного.


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Американская порноактриса Саша Грей приготовила борщ и разозлила украинских пользователей сети. Как пишет «Обозреватель», Грей с помощью фотошопа вставила себя в обличье девочки с шоколадки «Алёнка», а сзади на снимке был изображён храм Василия Блаженного.

Комментаторов возмутило фото Грей, и они стали активно писать ей о том, что борщ придумали на Украине — и поэтому на фоне должен быть Киев.

«Саша, всё отлично… Но борщ — это украинское блюдо», «Для фото вместо русских символов вам понадобятся вышиванка и киевский фон. Борщ украинский!», «Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ — украинское национальное блюдо, а не русское. Прямо как Крым, Дева в образе Алёнки на фоне Кремля готовит «украинский» борщ, серьёзно?», «Борщ — украинское блюдо, а не русское! Почему на фоне РФ и почему Саша молодец?» — написали комментаторы.

Примечательно, отмечает издание, что в ролике Грей заявила, что борщ — это украинское блюдо, которое распространено в России.



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