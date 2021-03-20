«Дева в образе Алёнки на фоне Кремля» – украинцев возмутил рецепт борща от Саши Грей

Звезда фильмов для взрослых Саша Грей поделилась рецептом приготовления борща, однако это возмутило украинских пользователей интернета. Как передаёт «Обозреватель», комментаторов разозлило то, что актриса с помощью фотошопа вставила себя в обличье девочки с шоколадки «Алёнка», а сзади на снимке был изображён храм Василия Блаженного.



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Американская порноактриса Саша Грей приготовила борщ и разозлила украинских пользователей сети. Как пишет «Обозреватель», Грей с помощью фотошопа вставила себя в обличье девочки с шоколадки «Алёнка», а сзади на снимке был изображён храм Василия Блаженного.

Комментаторов возмутило фото Грей, и они стали активно писать ей о том, что борщ придумали на Украине — и поэтому на фоне должен быть Киев.

«Саша, всё отлично… Но борщ — это украинское блюдо», «Для фото вместо русских символов вам понадобятся вышиванка и киевский фон. Борщ украинский!», «Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Вы должны помнить, что борщ — украинское национальное блюдо, а не русское. Прямо как Крым, Дева в образе Алёнки на фоне Кремля готовит «украинский» борщ, серьёзно?», «Борщ — украинское блюдо, а не русское! Почему на фоне РФ и почему Саша молодец?» — написали комментаторы.

Примечательно, отмечает издание, что в ролике Грей заявила, что борщ — это украинское блюдо, которое распространено в России.