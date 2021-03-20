Космический туризм совсем скоро может стать реальностью

Компания Илона Маска SpaceX готовится к концу этого года отправить в космос первых туристов, которые проведут четыре дня на низкой околоземной орбите, рассказывает Le Monde. «Роскосмос» с 2001-го по 2009 год уже осуществил семь туристических полётов на МКС, однако американские стартапы пошли ещё дальше и планируют создать на орбите космические гостиницы, которые в 2027 году уже планируют принять первых постояльцев.



Reuters

Начался обратный отсчёт до организованной SpaceX миссии Inspiration4, которая к концу этого года впервые осуществит туристический полёт вокруг Земли, пишет Le Monde. Космические туристы проведут четыре дня на низкой околоземной орбите.

Этот полёт демонстрирует желание Илона Маска не только стать лидером в сфере коммерческих полётов на орбиту, запуске группы спутников Starlink и транспортировке астронавтов на МКС с помощью Crew Dragon, но и доминировать в области космического туризма вокруг Земли и Луны (с 2023 года) с посещением МКС. Над этим проектом SpaceX занимается в сотрудничестве с американским стартапом Axiom, созданным в 2016 году. Первая гостиница на орбите должна открыться уже через два года. Разработкой ещё одной космической гостиницы, названной в честь зонда Voyager, занимается стартап Orbital Assembly. Планируется, что в 2027 году она примет первых туристов, а 24 её модуля будут постоянно вращаться для создания земной силы тяжести. Гостиница с ресторанами, спа, спортивными залами в невесомости и огромными гостиными с панорамным видом на Землю будет рассчитана на 400 постояльцев.

Такие проекты, отмечается в статье, заставляют предаваться мечтам и вызывают вопросы. Ставят ли они целью удовлетворить любопытство обеспеченной элиты, сделать доступ в космос более демократичным или подготовить человечество к путешествиям к звёздам? По словам Илона Маска, космический туризм является одним из этапов его масштабного проекта о колонизации Марса: «Когда путешествия в космосе станут таким же привычным делом, как на самолёте, человеческой цивилизации будет гарантировано будущее».

Как напоминает французская газета, в начале 2000-х годов «Роскосмос» также открыл доступ к полётам и продавал свободные места на борту «Союза» для получения прибыли. С 2001-го по 2009 год МКС таким образом посетило 7 туристов, однако NASA пошло ещё дальше. В июне 2019 года агентство разрешило проводить два раза в год туристические полёты для десятка пассажиров, которые максимум месяц смогут находиться на МКС. Частный сектор сможет развивать коммерческую и исследовательскую деятельность, что станет новым источником дохода. За ночь на борту космической станции с полным пансионом NASA будет брать €35 тыс., а доставка SpaceX и Boeing обойдётся в €45 и €55 миллионов соответственно.

Китай, который уже отправлял своих космонавтов на орбиту, тоже готовится вступить в игру. Представитель Европейского космического агентства (ESA) по стратегии и координации роботизированных и человеческих исследований Дидье Шмитт рассказал изданию, что Пекин должен начать строительство своей собственной космической станции в конце этого года и может отправлять туда туристов, как только это станет возможно. Через два года у Индии также появится станция на орбите, которая тоже будет принимать туристов. Что касается Европы, которая является второй космической державой в мире, то с начала 1990-х годов она отказалась от своей автономии в пилотируемых полётах: теперь её астронавты отправляются в космос на «Союзах», а с 2021 года — на Crew Dragon. При этом, как уверяет Шмитт, у ЕС «есть все возможности» для организации собственных полётов.

«Европа, возможно, пока не сказала своё последнее слово», предполагает французская газета. Бывший астронавт Жан-Франсуа Клервуа утверждает, что ЕС хорошо продвигается в разработке нормативных аспектов по безопасности полётов. «У нас есть все необходимые знания, но нам не хватает человека с богатым вображением на манер Илона Маска, достаточно смелой отрасли… и желания политиков».

Основным вопросом в Европе является признание обществом такого направления развития. «Американцы хотят исследовать, но также эксплуатировать космос и доминировать (там. — ИноТВ), — считает Дидье Шмитт. — Европейцы хотят главным образом исследовать космос во благо человечества. Это тонкое различие в ценностях». Европа задаётся вопросом, в чём польза от космического туризма. «Увидеть Землю, её красоту на чёрном фоне космоса, — это откровение, которое ставит глубокие вопросы о нашем происхождении», — подчёркивает Жан-Франсуа Клервуа. Такой эффект обзора (overview effect) приводит к осознанию уязвимости Земли.

Кроме того, туристические полёты позволят сократить постоянные затраты национальных агентств на космодромы: чем больше пройдёт запусков, тем ниже будет их цена. Согласно множеству анализов, с 2030 года космический туризм с суборбитальными полётами сможет принести прибыли на сумму $20 миллионов в год. Однако нужно ещё достаточно времени, чтобы цены стали более демократичными, поэтому среди первых космических туристов будут только очень богатые люди.

Для развития космического туризма необходимо создать нормативно-правовую базу. Подготовкой туристов займутся частные компании. Как объяснил Жан-Франсуа Клервуа, они должны быть здоровыми и иметь хорошую физическую подготовку, пройти медицинский осмотр для выявления возможных проблем с сердцем и лёгкими, а также психиатра, который должен удостовериться в их эмоциональной стабильности. Будущие космические путешественники пройдут обучение на симуляторе полёта, который позволяет увидеть, как они себя поведут в нештатной ситуации. «Они должны научиться натягивать и снимать комбинезон, а также есть, пить, спать, ходить в туалет — и всё это в невесомости», — добавил бывший астронавт.

Наконец, туристов должным образом проинформируют о риске, на который они идут. Как напомнил Жан-Франсуа Клервуа, за десятилетие риск выхода из строя МКС, при котором спасаются астронавты, составляет 1:8, а риск потерять члена экипажа из-за метеорита или обломков – 1:60. Будущим космическим путешественникам «придётся подписать отказ от ответственности» со стороны компании, осуществляющей полёт, или космического агентства. «Не все туристы примут это последнее условие», — предполагает Le Figaro.