Басманный суд Москвы признал Ленина иностранным агентом

Басманный суд Москвы удовлетворил иск философа Олега Цендровского о признании Владимира Ленина иностранным агентом.

«Всем нам хорошо известно, что Ульянов-Ленин – это агент германской разведки, который не побрезговал взять у наших врагов деньги на революции в годы Отечественной войны. Потом он организовал государственный переворот и заключил позорнейший Брестский мир. Согласно нормам действующего законодательства такие действия можно квалифицировать как измену Родине, а большевистскую партию признать нежелательной организацией. К сожалению, посмертно у нас шпионами суд объявить не может, а вот иностранным агентом – легко. Я счастлив, что мы добились справедливого решения. Господь даст, скоро мы очистим главную площадь страны и от мумии этого чудовища», – заявил Цендровский.

Решение суда пока не вступило в законную силу, но уже через неделю при любом упоминании Ленина в СМИ журналисты обязаны указывать его статус как иностранного агента.

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