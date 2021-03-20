 

Боевики на Донбассе 19 марта два раза нарушали режим тишины, погиб украинский военный – штаб ООС

20.03.2021, 9:30, Новости дня
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19 марта российско-террористические войска нарушали режим прекращения огня на Донбассе два раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объедиеннных сил 20 марта.

“Вблизи Водяного на Приазовье, оккупанты открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

Один украинский военнослужащий погиб.

“Из стрелкового оружия противник совершил обстрел позиций наших защитников на том же направлении недалеко от населенного пункта Пищевик. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь”, – добавили в штабе.

С начала суток 20 марта боевики открывали огонь два раза.

“Недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм”, – говорится в сообщении.

Украинские военные не пострадали.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/494813615261728/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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