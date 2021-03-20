 

Коронавирус в Украине подтвердили у более 15 тыс. человек за сутки

20.03.2021, 9:30, Новости дня
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За прошлые сутки коронавирус в Украине подтвердили у 15 292 человек. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Среди заболевших – 367 медиков и 797 детей.

За сутки в Украине от коронавируса умерло 260 человек, выздоровело 5190 заболевших, госпитализировано 4369 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 535 218 человек, 29 775 пациентов умерло, 1 253 972 – выздоровело.

19 марта в Украине провели 114 719 тестирований на коронавирус, из которых 50 800 – методом ПЦР, 23 398 – методом ИФА, а также 40 521 экспресс-тест на антиген.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях”, – написал министр.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/894953424380987

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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