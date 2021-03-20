В мире от коронавируса умерло 2,7 млн человек

В мире по состоянию на утро 20 марта от коронавируса умерло 2,7 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Всего коронавирус подтвердили у 122,3 млн человек, 69,3 млн пациентов выздоровело.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (29,7 млн заболевших, 541,1 тыс. умерших);

Бразилия (11,9 млн заболевших, 290,3 тыс. умерших, 10,4 млн выздоровевших);

Индия (11,5 млн заболевших, почти 160 тыс. умерших, 11,1 млн выздоровевших);

Россия (4,4 млн заболевших, 92,7 тыс. умерших, 4 млн выздоровевших);

Великобритания (4,3 млн заболевших, 126,3 тыс. умерших).

Великобритания и США не публикуют данные о выздоровевших от COVID-19.

Украина в списке на 16-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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