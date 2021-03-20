Ольга Скабеева пошутила об устойчивой к порывам ветра Камале Харрис

Ольга Скабеева пошутила о Камале Харрис, вице-президенте Соединенных Штатов. По мнению российской журналистки, по сравнению с Байденом, топ-чиновница отличается «ветроустойчивостью».

Ольга Скабеева не только ведет свою передачу на телевидении, но и активно комментирует различные события политической и общественной жизни в Сети. В этот раз на страницах своего Telegram-канала ведущая пошутила над Камалой Харрис. По ее мнению, американская топ-чиновница отличается своеобразными человеческими качествами.

На опубликованном Скабеевой ролике видно, как Харрис идет по трапу только что приземлившегося самолета. При этом несмотря на ветер, она идет ровно и спокойно. Ведущая ток-шоу «60 минут» иронично подметила, что Камала Харрис при этом не падает даже в ветреную погоду.

Стоит отметить, что ранее в своем аккаунте Скабеева разместила видео с Джо Байденом. На нем американский президент, поднимаясь по трапу самолета, несколько раз упал. Таким образом, журналистка канала «Россия-1» противопоставила 78-летнего лидера страны более молодой Камале Харрис. Ведь, как отмечает пресс-служба президента, именно из-за капризов погоды лидер американской нации не смог устоять на ногах. Более того, информацию о причинах такой неустойчивости Джо Байдена обнародовала именно Харрис, заявив, что и она сама тогда едва не упала из-за порывов ветра.

Между тем многие авторитетные политологи высказывают предположение о возможном уходе Байдена с президентского поста досрочно. Причиной такого решения называются его проблемы со здоровьем, признаком которых и стало его падение.

Источник: rueconomics.ru