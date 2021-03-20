Пенсионный фонд станет наследником первой очереди

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о поправках в Гражданский кодекс. Правительство предлагает включить Пенсионный фонд в первую очередь наследников. Имущество и финансовые сбережения в случае наследования по закону делятся в равных долях между всеми наследниками первой очереди наряду с несовершеннолетними наследниками и наследниками пенсионного возраста. Согласно изменениям, Пенсионный фонд становится обязательным наследником первой очереди. Обязательные наследники в случае наследования по завещанию получают не менее половины того, что они должны получить в случае наследования по закону.

Соавтор законопроекта, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал инициативу правительства: “Я горжусь, что это решение родилось в министерстве, которое я имею честь возглавлять. Мы много лет бились над задачей, как закрыть растущую дыру в Пенсионном фонде. Нам никак не удавалось ее закрыть, пришлось даже пойти на крайне непопулярную меру и поднять пенсионный возраст. Этот шаг позволит нам до следующих президентских выборов обойтись без повышения пенсионного возраста”.

По словам министра, Государственная дума рассмотрит этот законопроект в первом чтении уже в весеннюю сессию.

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