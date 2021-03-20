Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным
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Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».
В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
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