Байден ушел от ответа на вопрос о дате разговора с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером Владимиром Путиным.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», – передает слова Байдена РИА «Новости».

В среду Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также он предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.