 

Запуск «Союза» со спутниками из разных стран перенесли

20.03.2021, 8:56, Новости дня
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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту 38 аппаратов из 18 стран, перенесли на резервный день, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В сообщении Роскосмоса в Telegram говорится, что «пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 иностранными космическими аппаратами на борту с космодрома Байконур перенесен на резервную дату».

Отмечается, что «о времени старта будет сообщено дополнительно».



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