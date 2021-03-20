Россиянам пообещали резкое потепление

Жителей центра Европейской РФ ждет потепление с понедельника, к четвергу температура может повыситься до семи градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд заявил, что в первой половине недели температуры в центре Европейской РФ начнут повышаться, в понедельник ожидается до трех градусов, в среду до пяти, а в четверг, по предварительным подсчетам, до семи градусов тепла, передает РИА «Новости».

В целом в центре Европейской РФ ожидаются дневные температуры от трех до семи градусов тепла в конце рабочей недели, однако ночью будет ниже нуля.

«В конце недели повышение, но разумное. Такого сумасшедшего тепла не видно», – добавил ученый.

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