Клеймить надзором

Как органы опеки два с половиной года заставляют троих детей мыкаться по детским домам и приютам — при любящих родных бабушке и папе.

— Они [в детском доме] понимали, что я родная бабушка, видели, как дети кидаются ко мне, виснут на шее, — рассказывает Алла Николаевна. — Нам дали пообщаться около часа, правда, под наблюдением. А 22 февраля 2019 года позвонил их отец, мой сын: «Мам, посмотри, что там творится! Я только что с Д. (внук Аллы Николаевны, мы вынуждены скрывать имена детей, как того требует закон. — Ред.) говорил, и он был в метро! Говорит, мы едем с воспитателем в гости. Я попросил передать трубку сопровождающему, и сразу телефон отключился.

С этого момента телефон детей был отключен. Он был оформлен на Аллу Николаевну и оплачен на два месяца вперед. Через два месяца по нему ответила девушка, сказала, что покупала телефон на рынке и ей дали номер. Про трех пропавших детей она, конечно же, ничего не знала.

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Ничего не знали или делали вид, что не знают, и в детском доме. Сказали: «Их у нас забрали», и все. Больше никакой информации.

О том, как отец трех детей и родная бабушка пытаются вернуть их в семью, вырвав из плена бездушной государственной опеки, я узнала от сотрудников фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», руководит которым Елена Альшанская. Они и связали меня с Аллой Николаевной Гранальской. Все то время, что я слушала ее, мне казалось, что эта семья попала в окружение роботов, запрограммированных произносить лишь одну-единственную фразу: «У вас нет прав». Или — внутрь какой-то дурной игры, не то чтобы непроходимой, но очень тупой и жестокой: игра зависает, удаляет все сохранения и бесконечно перезагружается.

Алла Гранальская. Фото из личного архива

Алла Николаевна Гранальская родом из Украины, живет в Москве больше 30 лет. Ей 49. В 2010-м к ней из Мелитополя приехал жить старший сын — Игорь. Тогда же он привел в дом Светлану, хрупкую 18-летнюю девушку с тяжелой судьбой: она выросла в детском доме, на ее глазах погибла сестренка… Алла Николаевна Свету полюбила как дочь, а когда стали рождаться внуки, помогала молодым родителям как могла. Игорь предлагал Светлане узаконить отношения, но на нее давили ее родственники: «Не расписывайтесь, он у тебя квартиру заберет!» Однокомнатной квартирой в Южном Бутово Светлану обеспечило государство — как сироту. Так и вышло, что все дети по отчеству Игоревичи, но фамилия у них не отцовская, а мамина.

У них с Игорем родилось трое детей, они прожили вместе шесть с половиной лет, а потом начался разлад. Игорь со Светланой расстались, когда младшей девочке еще не было года. Светлана тогда попросила Аллу Николаевну забрать малышку, сославшись на то, что ей очень трудно одной. С радостью забрали. Через несколько дней забрали старшего сына, которому теперь уже десять. Мальчик болен диабетом, и Алла Николаевна окончила специальную школу, чтобы правильно ухаживать за ребенком. Потом забрали и среднего мальчика (сейчас ему девять). Светлана приезжала навещать детей, водила их вместе с Игорем в поликлинику, иногда забирала на недельку к себе. Но не часто — у нее была своя жизнь, другой мужчина.

Дети жили с папой и бабушкой два с половиной года. А в ночь на 10 августа 2018 года Света умерла во сне от остановки сердца. И вот именно с этого дня будто многоликое чудовище потянуло носом и стало пристально вглядываться в осиротевшую семью.

Светлана и Игорь. Фото из личного архива

Дядя, опека, полиция

— Мне говорят, почему я не стала оформлять опеку еще при жизни Светы? — рассказывает Алла Николаевна. — Да мне в голову не приходило, наши же дети, зачем что-то оформлять? Кто же мог знать, что 27-летняя молодая гражданка вдруг умрет?

Алла Николаевна работает продавцом, сын занимался ремонтом квартир, юридическая грамотность оставляет желать лучшего. Да и не могли себе представить люди, что какие-то бумаги смогут взорвать их жизнь.

Через несколько дней после похорон они пришли в опеку по месту жительства Светы. Им вроде бы объяснили, какие нужно собрать документы. Но сказали, что пока бумаг нет, дети не могут оставаться без законного опекуна, а поскольку в материалах о родстве указаны бабушка и дядя умершей Светы, ими решено: временная опека будет оформлена на дядю, мол, квартирные условия позволяют.

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Проблема была в том, что у Игоря, отца детей, на тот момент не было паспорта — утерян, только ксерокопия. Пришлось ехать в Украину восстанавливать документы.

Детей из семьи к дяде мамы увезли 28 августа 2018 года.

— Когда забирали детей, я сказала приемным родителям, что старшему нужен особый уход 24 часа в сутки. Я ставила ночью будильник на каждые 2 часа, потому что сахар в любой момент может упасть или подняться, — продолжает Алла Николаевна. — А они мне в ответ, что сами разберутся. В итоге за два месяца ребенок несколько раз оказывался в больнице!

Первый раз из приемной семьи мальчик попал в больницу, потому что несколько дней держался высокий показатель сахара, не сбивался. Он пролежал там около 10 дней, и Алла Николаевна навещала его. Когда ребенок попал в Морозовскую больницу во второй раз, бабушку попросила зайти заведующая и спросила: «Вы хотите забрать ребенка?» — и предложила поговорить с юристом больницы.

Игорь с детьми. Фото из личного архива

Алла Николаевна задала свой вопрос: почему малыш за такой короткий срок второй раз в больнице? И получила ответ: не было должного ухода, для того чтобы довести до такого состояния ребенка, нужно не наблюдать за ним как минимум три часа. Заведующая добавила: врачи обязаны предупредить об этом опеку.

А юрист больницы скажет Алле Николаевне, что надо делать в первую очередь, — о чем почему-то ни словом не обмолвились чиновники из опеки.

Мальчик выздоровел, его выписали, бабушка созванивалась с ним, спрашивала, что кому из детей привезти. Купила все, что они просили, и еще много зимней одежды. Позвонила опекунам, чтобы договориться о визите. Раз, потом два, потом десять, потом сбилась со счета. Никто не отвечал. Стала звонить выздоровевшему внуку — та же история.

Конечно, люди чужие, и для того, чтобы приехать на встречу к детям, надо договориться. Но терпения на этику уже не оставалось, и она решилась. У нее было пять больших сумок с вещами, поэтому поехала вместе с младшим сыном-подростком. Домофон вел себя так же, как и телефон: не отвечал. Попасть в подъезд удалось, позвонили в дверь, им открыли. Но детей не было. «Приемный дядя» сообщил: они не справились, не смогли обеспечить круглосуточный уход — и всех забрала опека.

Куда? Мужчина не знал, сказал лишь, что старший мальчик вновь в Морозовской больнице.

— У него в больнице не было ничего — даже бутылки воды. Ни чашки, ни ложки, ни тарелочки, — с ужасом рассказывает Алла Николаевна. — Пошла к заведующей. Выяснилось, что мальчика готовят к детдому, потому что от детей отказались приемные родители.

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Не опека отобрала, а они сами от детей отказались, даже не сообщив мне! И еще выяснилось, что мальчика привезли по скорой без сознания.

Ребенок мне объяснил, что утром их полиция забрала и дети сидели там с утра до вечера без еды. Представляете? Полицейские даже и не подумали покормить маленьких детей. Да что там полицейские, приемные родители детям даже бутербродов не дали с собой.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Виктория Дергунова, адвокат, кандидат юридических наук, руководитель практики семейного права BGP Litigation, президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям»

— Беда в том, что бабушке и ее сыну на начальном этапе была оказана неквалифицированная юридическая помощь. Человека направили собирать справки и документы на Украину, хотя все это можно было сделать, оставаясь в Москве. Если бы он не уезжал и если бы не проблемы с въездом в Россию, сейчас все было бы по-другому.

Когда отец детей, Игорь, собрал-таки все необходимые документы, выяснилось, что по не известной никому причине РФ бессрочно закрыла ему въезд на территорию страны. За что — не объясняют. Он не судим, не привлекался ни к какой ответственности, не находится в розыске. Теперь Игорь пытается оспорить это решение, но пока безуспешно.

Приют, детский дом и снова опека

Собранные по совету юриста детской больницы документы Алла Николаевна принесла в органы опеки, в московском районе Солнцево. А там сказали: не примем ваше заявление, дети уже отданы в госучреждение и теперь оформить временную опеку нельзя, можно только обычную опеку, но для этого нужно пройти школу приемных родителей.

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И родная, кровная бабушка пошла учиться в школу приемных родителей, для того чтобы забрать своих внуков, которых она растила с самого рождения.

Детей тем временем отправили в приют «Берег надежды», и бабушка носила туда подарки. Первый раз с детьми встретиться дали, а на второй — уже нет. Сказали, что нужно разрешение от опеки. Из опеки ответили — через полтора месяца, — что у нее нет прав на детей, так как нет письменного подтверждения (!), что она состоит с ними в родственных отношениях. Нет бумажки.

— Мама детей скончалась, папа не может вернуться в Россию, единственный близкий родственник, который имеет право и возможность в этой ситуации с ними продолжить общаться и рвется к этому, преодолевая все препятствия, — это бабушка, — продолжает комментировать ситуацию адвокат Виктория Дергунова. — Она для детей не чужой человек с улицы, она — родная бабушка, с которой они жили и к которой у них сформировалась устойчивая эмоциональная привязанность.

Позже судом была назначена генетическая экспертиза для установления родства бабушки и внуков, результаты которой подтвердили родство на 99,9 процента.

И все-таки Алле Николаевне еще до судов удалось повидать детей, она в приют буквально пролезла в новогодние праздники 2019-го. А в январе малышей перевели в детский дом в Ново-Переделкино. Здесь уже был жесткий запрет и на посещения, и на «передачи». Алла Николаевна обратилась к психологу в школе приемных родителей. Оказалось, что в детских домах проводится так называемый День аиста: любой человек, предъявив документы, может в этот день туда прийти, пообщаться с детьми, а для потенциальных приемных родителей проводят экскурсии.

— И я пошла туда в День аиста 16 февраля 2019 года. У меня с детьми разные фамилии, поэтому никто не заподозрил, что я — бабушка. Сразу увидела младшего, он сидел на кресле грустный, отрешенный. Я позвала, он как взлетел с этого кресла и летит ко мне: «Бабулечка!» И тут вижу старшего, они вдвоем кидаются мне на шею, повисли. Потом также встретились и с внучкой. Минут 20–25 дали нам пообщаться, потом время вышло.

Алла Николаева и психологически в тот день как будто вышла — говорит, что после встречи было жуткое состояние. Она в тот день заболела. Не знала, что можно эмоционально вот так выдохнуться.

После ее ни разу не пускали в детдом. Заладили: «У вас нет прав!» Хотя, конечно же, видели радость детей при встрече с ней и не могли не понимать, что это — их родная бабушка.

Суды и новые приемные родители

Бессилие и отчаяние Алла Николаевна преодолевала активностью. И еще радостью от того, что теперь она могла говорить со старшим внуком по телефону.

А потом дети пропали. Телефон оказался заблокирован, затем по этому номеру ответил незнакомый голос, а в детдоме сказали, что детей у них уже нет и продолжать беседу не стали.

Алла Николаевна обзвонила все детские дома Москвы и Подмосковья. Никаких следов. Пошла в департамент социальной защиты населения, и только здесь ей сообщили, что дети теперь живут в приемной семье в другом регионе России. Как раз к этому моменту бабушка окончила школу приемных родителей…

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Все, что знает теперь Алла Николаевна, — это город, где живут дети, и как зовут их приемных родителей.

— Если бы я раньше знала о фонде, где президент Елена Альшанская, — говорит Алла Николаевна, — дети не попали бы в детский дом, а потом в приемную семью. У меня сейчас московская прописка, а на момент, когда я бегала по опекам, была липецкая. Мне говорили, что дети — москвичи и отдать их мне — ухудшить им квартирный вопрос. А отдать в другой город чужим людям — это не ухудшение? Я многого не знала и не понимала, теперь фонд обеспечил меня полным юридическим сопровождением, и прошло уже несколько судов. Мы требуем, чтобы мне приемная семья разрешила хотя бы общаться с детьми. Сначала они не верили, что я родная бабушка. Прошла ДНК-экспертизу, которая подтвердила родство. Все равно отказ. Пыталась с приемной матерью поговорить. Ответ: «Я не хочу с вами разговаривать!» Почему я не могу видеть родных внуков?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Виктория Дергунова

— Суд отказывает бабушке в общении с детьми на том основании, что, во-первых, папа не установил свое родство с детьми, а во-вторых, бабушка не подтвердила свое собственное родство с сыном (отцом детей). Такая позиция суда противоречит не только действующему законодательству, но и здравому смыслу. Получается, суд первой инстанции определяет предмет доказывания, назначает экспертизу для установления родства бабушки и детей, а потом, несмотря на положительный результат, выносит отказное решение. Со ссылкой на обстоятельство, которое даже не было признано юридически значимым в ходе рассмотрения дела. Поставив права бабушки на общение с детьми в зависимость от родства ее сына (отца) с ними, фактически ее лишили самостоятельного права на общение с внуками, гарантированного семейным законодательством. Позиция суда: если родитель сам не может или не хочет общаться с детьми в силу каких-то причин, то следует отрезать всю его родственную линию от контактов с ними. В чем заключаются в этом случае интересы детей, едва ли понятно.

Сейчас дети не общаются ни с кем из родных. Возможно, это сделано в том числе на случай, если папа установит свое кровное родство: можно будет сказать, что из-за длительной разлуки их привязанность друг к другу оборвалась и детей следует оставить в приемной семье. Но давайте вспомним, что на этот счет говорится в Семейном кодексе, что понимается под интересами детей? Жить и воспитываться в семье, знать свое происхождение, приоритетное право родителей воспитывать своих детей перед всеми третьими лицами. Вся государственная политика направлена на то, чтобы не забирать детей из семьи и оказывать ей всяческое содействие в воссоединении в случае, если разлучение все же случилось.

Приемная семья воспитывает детей не безвозмездно. Кроме того, дети считаются сиротами, так как мать скончалась, а отец пока не установил родство, — значит, каждому из них положена квартира.

…17 марта Алле Николаевне предстоит очередной суд в Ростове-на-Дону. Она просит пока только одного: дайте возможность встречаться.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВОЗАЩИТНИКА

Елена Альшанская, президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

— Бабушка и отец детей сами пришли в опеку, обратились за советом, что им делать в такой ситуации, когда мама умерла, а отец не оформлен официально. Даже при текущем законодательстве опека могла сама признать отцовство на основании свидетельских показаний, то есть опросить других родственников и соседей, которые подтвердили бы, что это отец детей. Минуя суд и ДНК-тест, они могли признать его отцом, а он тем временем собирал бы нужные документы. Если органам опеки при этом казалось, что семья неблагополучная, они могли поставить ее на контроль, подключить соцзащиту, чтобы те наблюдали и одновременно оказывали поддержку семье, материально не очень обеспеченной. Конечно, нужно было не забирать детей, а оформить предварительную опеку на бабушку. Дети бы оставались дома. По этому сценарию все и должно было развиваться.

Нельзя человеку, которого никак специально не готовят, у которого нет профильного психологического образования, работать там, где он в одиночку должен каждую неделю принимать решение, кому жить с собственными детьми, а кому — нет, у кого забрать ребенка, а кому — оставить.

Через сотрудников органов опеки проходит много трагических ситуаций, и они должны сами принимать все решения. Сейчас им приходится полагаться на свое субъективное мнение. Серьезные решения нельзя отдавать на откуп одному или двум сотрудникам. Должна быть закреплена процедура оценки ситуации в семье, оценку детско-родительских отношений должны проводить психологи. После этого органы опеки должны собирать консилиум, в который войдут разные специалисты и на котором все вместе примут взвешенное решение.

«Новая» попыталась связаться с чиновниками органов опеки, которые принимали решения о судьбе внуков Аллы Николаевны. В структуре, которая призвана оказывать помощь людям, в том числе попавшим в трудную ситуацию, просто не брали трубку. Или, взяв, нажимали «отбой».

Галина Мурсалиева

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