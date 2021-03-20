 

Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики Трампа

20.03.2021, 8:06, Новости дня
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Администрации Джо Байдена нужно устранить влияние политики администрации Дональда Трампа в отношениях Вашингтона и Пекина, сообщил Китай по итогам встречи на Аляске.

В заявлении, распространенном в субботу Центральным телевидением Китая, указывается, что прежняя администрация США «проводила крайне ошибочную антикитайскую политику», так что Пекину пришлось «принять меры для защиты своего суверенитета». Китай призвал США «избежать создания новых проблем» и выразил готовность укреплять стратегические контакты.

При этом Пекин ждет, что США «прекратят вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая», отменят «незаконные санкции». В противном случае китайская сторона готова «дать решительный ответ». Также США должны отказаться от двойных стандартов в области борьбы с терроризмом и прекратить дискредитировать политику Китая в Синьцзяне, передает РИА «Новости» со ссылкой на CGTN.

Власти Китая считают, что Пекин и Вашингтон могут развивать сотрудничество в борьбе с коронавирусом и восстановлении мировой экономики, страны «должны доверять друг другу, а не подозревать, понимать друг друга, а не обвинять, сотрудничать, а не вставлять палки в колеса». Отмечается, что страны по итогам встречи на Аляске договорились избегать недопонимания и конфликтов и выразили надежду продолжить диалог на высоком уровне.

Член госсовета КНР Ян Цзечи назвал переговоры с США в Анкоридже «откровенными, конструктивными и полезными». При этом он отметил, что различия во взглядах сторон сохраняются. Министр иностранных дел Ван И заявил, что китайская сторона дала понять американской на переговорах, что суверенитет является принципиальным вопросом, и выразила решимость Китая защищать его. В свою очередь, советник президента США Джейк Салливан назвал переговоры в Анкоридже жесткими, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что обсуждался круг региональных проблем, «был откровенный диалог».

Напомним, вслед за скандалом в отношениях РФ и США последовал дипломатический конфуз на первых переговорах команды Байдена с китайской делегацией на высшем уровне. Попытка американцев говорить с позиции силы вызвала резкую реакцию представителей Китая.



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