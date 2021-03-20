 

В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400

20.03.2021, 8:06, Новости дня
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Турция действует самостоятельно, «не спрашивает разрешения США или других», сообщил член турецкого парламентского комитета по безопасности и обороне Мурат Байбатур.

Он сообщил, что Анкара и Москва ведут «переговоры о поставках второй партии систем ПВО С-400». Байбатур подчеркнул, что Турция не собирается «отступать» от принятого решения «относительно российской системы ПВО». Он не считает «правильной и тактичной» позицию США, которые используют «язык угроз» в отношении члена НАТО, «армия которого считается второй по величине». Байбатур заявил, что «каждая страна обязана учитывать свои интересы и интересы своих граждан». Как сообщил депутат, диалог с США по вопросу С-400 продолжится, но Анкара будет действовать в соответствии со своими интересами, передает ТАСС.

Напомним, США в очередной раз потребовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК.



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