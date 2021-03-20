Стали известны главные схемы аферистов с переводами «по ошибке»

Мошенники в многочисленных схемах обмана россиян стали активно использовать переводы «по ошибке», рассказали эксперты и представители банков.

Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин рассказал, что в последнее время появились разные вариации ранее популярной схемы «ошибочного» перевода на телефон, когда на счет мобильного поступали деньги, потом звонил человек, заявлял, что случайно перевел деньги на карту жертвы и просил их вернуть, передает РИА «Новости».

Позже ошибочно зачисленные средства со счета жертвы списывал уже оператор.

Теперь мошенники отправляют c подмененных номеров фальшивое смс от банка о зачислении на счет денег, рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков.

«Через пару минут звонит расстроенная женщина и плачущим голосом говорит, что случайно перевела деньги и просит срочно вернуть всю сумму либо ей на номер телефона, либо на ее карту через мобильный банк, хотя на самом деле деньги на счет жертвы не поступили», – отмечает эксперт.

Другая вариация данной схемы: мошенник отправляет потенциальной жертве реальные деньги, затем убеждает их вернуть, но сам тем временем обращается в банк, чтобы отменить свой перевод до наступления момента безотзывности – период, в который можно вернуть платеж, сообщила член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова. Таким образом мошенник возвращает свои деньги и получает перевод от жертвы.

При этом часто мошенники с помощью «ошибочного» перевода отмывают деньги, добытые преступным путем. Они разбивают эти средства на небольшие части, а потом рассылают их клиентам банков якобы случайно и просят их вернуть на определенный банковский счет – уже «чистый».

В данном случае, предупреждают эксперты, подобные переводы могут повлечь блокировку счета самой жертвы, так как ее могут заподозрить в сомнительных операциях.

Кроме того, если украденные мошенниками деньги с одного счета были перечислены другому человеку, то он как последнее звено может стать соучастником данного преступления, если не станет разбираться в ситуации и оставит средства на своей карте.

Эксперты указывают, что при зачислении на карту денег от неизвестного и последующего звонка с просьбами, мольбами или угрозами вернуть переведенные средства, ни в коем случае нельзя торопиться с их возвратом: сначала нужно удостовериться, был ли перевод осуществлен на самом деле – проверить баланс счета, а затем обязательно проинформировать банк о поступлении чужих денег.

Ранее стало известно о новой схеме обмана россиян: теперь злоумышленники называют себя представителями лотерейных организаций и предлагают «бесплатный билет».