Как 32-летняя Румянцева попала в фильм “Королева бензоколонки”

Изначально снимать картину начал молодой режиссер Николай Литус. Он не хотел, чтобы главную героиню в ленте исполняла уже известная как комедийная актриса Надежда Румянцева. Чтобы избежать штампов, он предложил кандидатуру эстонки Терье Луйк.

С ней отсняли приличное количество материала, однако на рабочем просмотре руководство киностудии забраковало артистку. По мнению начальства, у девушки напрочь отсутствовала самоирония, а ее лицо было чересчур “холодным и интеллигентным”.

В итоге съемки “Королевы бензоколонки” отложили, потому что, пока снимали Луйк, началась осень, и на натуре уже было не поработать. Через год в качестве Людмилы Добрыйвечер начала сниматься Надежда Румянцева, которую изначально и утвердили на роль. Режиссера также было решено сменить на более опытного, и картиной занялся Алексей Мишурин.

На момент съемок Надежде Румянцевой было уже 32 года, и некоторые сомневались, что она будет органично смотреться в образе 17-летней. Однако для звезды подобный опыт был не первым. В 24 года ей уже довелось играть персонажа значительно младше. В ленте “Морской охотник” она сыграла 10-летнюю девочку.

На настоящую заправочную станцию в украинском Пирятине киногруппу “Королевы бензоколонки” не пустили. Сотрудникам надо было выполнять производственный план, а оборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности. В итоге неподалеку построили бутафорскую копию, а вторую поставили в павильоне студии им. Довженко. Там снимали сцены катания на роликах.

Однажды во время съемок произошел забавный эпизод. В перерыве между дублями на бутафорскую бензоколонку заехал водитель и потребовал его обслужить. Надежда Румянцева еще не успела переодеться, поэтому решила разыграть автомобилиста. Актриса заявила, что грубияна, да еще и небритого, на грязной машине, обслуживать не будет. Коллеги по фильму ей подыграли.

В итоге водитель начал скандалить, требовать жалобную книгу и обозвал Румянцеву “фитюлькой”. В конце концов артисты сжалились над водителем и признались, что разыграли его. Мужчина был в шоке, когда узнал, что перед ним любимая артистка, и тут же попросил автограф. Однако Румянцева отказала, правда, подарила в качестве извинений апельсин. Эпизод с незадачливым водителем в итоге решили включить в ленту и отсняли уже с участием актеров.

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