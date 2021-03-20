Как 32-летняя Румянцева попала в фильм “Королева бензоколонки”
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Изначально снимать картину начал молодой режиссер Николай Литус. Он не хотел, чтобы главную героиню в ленте исполняла уже известная как комедийная актриса Надежда Румянцева. Чтобы избежать штампов, он предложил кандидатуру эстонки Терье Луйк.
С ней отсняли приличное количество материала, однако на рабочем просмотре руководство киностудии забраковало артистку. По мнению начальства, у девушки напрочь отсутствовала самоирония, а ее лицо было чересчур “холодным и интеллигентным”.
В итоге съемки “Королевы бензоколонки” отложили, потому что, пока снимали Луйк, началась осень, и на натуре уже было не поработать. Через год в качестве Людмилы Добрыйвечер начала сниматься Надежда Румянцева, которую изначально и утвердили на роль. Режиссера также было решено сменить на более опытного, и картиной занялся Алексей Мишурин.
На момент съемок Надежде Румянцевой было уже 32 года, и некоторые сомневались, что она будет органично смотреться в образе 17-летней. Однако для звезды подобный опыт был не первым. В 24 года ей уже довелось играть персонажа значительно младше. В ленте “Морской охотник” она сыграла 10-летнюю девочку.
На настоящую заправочную станцию в украинском Пирятине киногруппу “Королевы бензоколонки” не пустили. Сотрудникам надо было выполнять производственный план, а оборудование не отвечало требованиям пожарной безопасности. В итоге неподалеку построили бутафорскую копию, а вторую поставили в павильоне студии им. Довженко. Там снимали сцены катания на роликах.
Однажды во время съемок произошел забавный эпизод. В перерыве между дублями на бутафорскую бензоколонку заехал водитель и потребовал его обслужить. Надежда Румянцева еще не успела переодеться, поэтому решила разыграть автомобилиста. Актриса заявила, что грубияна, да еще и небритого, на грязной машине, обслуживать не будет. Коллеги по фильму ей подыграли.
В итоге водитель начал скандалить, требовать жалобную книгу и обозвал Румянцеву “фитюлькой”. В конце концов артисты сжалились над водителем и признались, что разыграли его. Мужчина был в шоке, когда узнал, что перед ним любимая артистка, и тут же попросил автограф. Однако Румянцева отказала, правда, подарила в качестве извинений апельсин. Эпизод с незадачливым водителем в итоге решили включить в ленту и отсняли уже с участием актеров.
Интересные факты
- Фамилия главной героини – Добрыйвечер. Возможно, ее “позаимствовали” у украинского боксера 1920-х годов, о котором вспоминает актер Борис Сичкин в книге “Я из Одессы! Здрасьте!”: “Был боксер по фамилии Добрый Вечер. Когда объявляли его фамилию, зал со смехом отвечал: “Здрасьте”.
- Эпизод с осами снимали на центральной площади города Белая Церковь. В 2010 году на здании, напротив которого велась съемка, установили мемориальную табличку с изображением Надежды Румянцевой.
- Основное место действия разворачивается возле АЗС, поэтому в фильме показано множество автомобилей 1950-х — начала 1960-х годов. Персонажи фильма Славка и Медведь ездят на опытных машинах: автобусе ЛАЗ-Украина-1 и грузовике БелАЗ-540, а в эпизоде с иностранцами появляется даже Cadillac Series 62.
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