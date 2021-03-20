 

Экс-президента Бразилии оправдали по делу о пассивной коррупции

20.03.2021, 7:16, Новости дня
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Суд федерального округа Бразилии оправдал экс-президента Бразилии Мишела Темера, которого обвиняли в пассивной коррупции.

Темера обвиняли в том, что он принес выгоду компаниям портового сектора указом, который продлевал концессионные контракты. Однако суд решил, что обвинения «неправдоподобны», так как нет даже «минимальных доказательств». Суд решил, что обвинение не указало, какие «преимущества» якобы получил Темер, и лишь намекало на его предполагаемую связь с другими фигурантами. Также были оправданы еще несколько фигурантов, передает РИА «Новости» со ссылкой на UOL.

Темер был задержан в рамках антикоррупционного расследования в 2019 году. Его подозревали в том, что он подписал указ, упростивший нормы управления портами, в интересах логистической компании Rodrimar S. A., получив за это вознаграждение. Сам президент Бразилии заявляет о своей невиновности.



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