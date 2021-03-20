РФПИ подтвердил регистрацию вакцины «Спутник V» на Сейшельских Островах

В Республике Сейшельские Острова зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник V». Таким образом, российский препарат одобрен в 54 странах, информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 54 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек», – указано в сообщении на сайте фонда.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины.

Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.