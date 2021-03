Байден трижды споткнулся на трапе президентского самолета

Американский президент Джозеф Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. Это видно на опубликованной в социальных сетях видеозаписи.

В опубликованном в соцсетях ролике, Байден трижды спотыкается, поднимаясь на борт президентского самолета, при этом в последний раз он падает на ступеньки. После этого он поднимается и без чьей-либо помощи заходит в салон.

#USA President Biden flies to Georgia. While he was climbing the ladder on board Airforce 1, he stumbled several times and even fell, but then he got up and waved to those who were seeing him off. pic.twitter.com/OzWUMbHalL

— RAGEX-WAR (@theragex) March 19, 2021

Отмечается, что это произошло перед перелетом в американский штат Джорджия.

Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден упал из-за сильного ветра, который помешал ему нормально подняться на борт.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», – цитирует представителя пресс-службы Белого дома Жан-Пьер РИА «Новости».

По ее словам, глава государства «чувствует себя прекрасно». Глава пресс-службы Кейт Бедингфильд сообщила в соцсетях, что Байден «всего лишь оступился на лестнице», ему не нужна медицинская помощь.

Позже на происшествие с Байденом отреагировал Дональд Трамп-младший, сравнив этот эпизод с одним из случаев, который произошел с его отцом.

Напомним, российский президент Владимир Путин предлагал американскому коллеге провести открытую дискуссию. Это произошло после резких антироссийских высказываний со стороны американского президента. В ответ в пятницу Байден заявил, что «в какой-то момент» переговорит с российским лидером, уйдя от ответа на вопрос о возможной дате разговора.

Сам же Путин сообщил, что планирует провести эти выходные в тайге. По заявлению Кремля, компанию ему составит министр обороны Сергей Шойгу.