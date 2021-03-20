Москва посоветовала Западу принять факт воссоединения Крыма с Россией

Политические оценки западных партнеров не изменят факта воссоединения Крыма с Россией, сообщил российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Тему Крыма обсуждали на встрече постоянного совета организации. РФ представила «красочный сюжет о том, как развивается регион, как он бурно растет в экономическом, культурном и других планах, как реализуются масштабные программы строительства дорог, развитие туристической сферы». Как отметил Лукашевич, российская сторона «не стала политизировать, а показала реальную жизнь полуострова».

Он рассказал, что «в ответку, конечно, полетели известные стенания по поводу некой оккупации, агрессии». «Сообщество ОБСЕ, оно составляет в основном США и большую часть западной и восточной Европы. Конечно, они с этим не смирились и вряд ли смирятся», – приводит слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Лукашевич объяснил им, что «жизнь идет вперед» и что они «своими политическими оценками ничего не исправят, это уже факт, который надо принять и попытаться встроиться в него, как делают, например, некоторые турецкие фирмы, которые участвовали в оформлении соборной мечети, которая сейчас достраивается».

Постпред РФ отметил, что внимание было обращено и на то, как на полуострове развивается европейский и американский бизнес, указывались конкретные данные. Речь шла и о том, что большую часть туристов составляют граждане Украины. Как сообщил Лукашевич, «против этих фактов эта пропаганда настолько жалко выглядит, что кроме улыбки это ничего не вызывает».

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.