 

Мнение: О новом плане Путина – плане народа

20.03.2021, 6:00, Разное
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Если руки – загребущие, а глаза – завидущие, вполне логичен новый план: не пора ли России кого-нибудь ещё вернуть домой? А то ведь государственная казна опять пухнет от нефтяных сверхдоходов, да и #санкции всё равно введут. Семь бед – один ответ, как говорится.

Отвечать, впрочем, будут совсем не те, кто набедокурят. Но это уже мелочи. Главное, выбор потенциальных возвращенцев очень большой.

В общем, россиянам – приготовиться…

Кому-то #Крымнаш до сих пор кружит голову…

В результате создания Советского Союза, а затем его развала #Россия «утратила колоссальные территории», заявил её нынешний президент Владимир #Путин, выступая на концерте, посвященном годовщине присоединения Крыма. «В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз по каким-то непонятным до сих пор причинам, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований», – пояснил он свою мысль многотысячной толпе, собравшейся на стадионе «Лужники» вопреки всем ковидным ограничениям. Но в итоге, по словам хозяина Кремля, коммунисты «развалили свою партию» и Советский Союз, а в результате Россия осталась без исторических земель.

Звучит как претензия и как заявка одновременно, ага.

«Москва готова жить в дружбе и сотрудничестве со своими соседями», – успокоил ближнее зарубежье Владимир Путин. После чего продолжил мысль о территориальных утратах России. «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – отчеканил Верховный главнокомандующий. В качестве примера он привёл «возвращение Крыма», назвав его «восстановлением исторической справедливости».

Ход мыслей, в общем, понятен… И народу наверняка понравится.

Неясно только, кто станет следующим кандидатом на возвращение. Какие будут предложения?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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