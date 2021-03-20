Объявлен конкурс на создание силовой установки для мощнейшего в мире ледокола «Россия»

Росатом объявил конкурс на паротурбинную установку для будущего самого мощного в мире атомного ледокола «Россия» проекта 10510, об этом говорится на сайте закупок госкорпорации.

Закупку объявило входящее в госкорпорацию предприятие «Атомкомплект», паротурбинная установка (ПТУ) необходима для преобразования тепловой энергии пара, получаемого в реактора РИТМ-400, в электрическую, передает РИА «Новости».

ПТУ также служит для обеспечения электропитанием системы электродвигателей и потребителей собственных нужд атомохода.

Исполнителю заказа необходимо изготовить и поставить комплекты оборудования двух ПТУ-72 выходной мощностью 72 МВт. Установленный срок выполнения монтажных работ, пуско-наладочных работ, швартовных, ходовых и ледовых испытаний определен в промежуток между 2024 и концом 2027 годов.

Заявки на конкурс принимаются до 22 апреля 2021 года.

Напомним, первая резка металла для строительства атомохода «Россия» состоялась 6 июля 2020 года на судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края. Это событие дало старт строительству нового атомного ледокола.