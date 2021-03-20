 

Жена Осборна наняла охрану из-за скандала вокруг Меган Маркл и принца Гарри

20.03.2021, 5:36, Новости дня
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Супруге британского музыканта Оззи Осборна Шэрон пришлось нанять охрану из-за того, что она оказалась причастна к скандалу, который разгорелся вокруг Меган Маркл и принца Гарри.

Шэрон Осборн выступила в защиту телеведущего Пирса Моргана, который обвинил Маркл и принца Гарри в неуважении монархии. После этого ей стали поступать угрозы по телефону и в соцсетях. Оскорбления и пожелания смерти были направлены не только в адрес самой Осборн, но и членов ее семьи и даже домашних животных. Сотрудники частной охранной компании всю неделю находятся у дома Осборнов в Лос-Анджелесе и следят за ситуацией, передает РИА «Новости».

Напомним, британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении программы Good Morning Britain после критики со стороны ведущего Пирса Моргана в отношении принца Гарри и его супруги Меган Маркл. В интервью телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.



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