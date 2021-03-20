Космонавты МКС начали перестыковку корабля «Союз»

Экипаж Международной космической станции (МКС) начал перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-17» с одного на другой российский модуль, трансляцию операции ведет Роскосмос.

«Союз МС-17» с экипажем отчалил от модуля «Рассвет». Всего операция должна занять 29 минут, за это время корабль должен облететь станцию и причалить к модулю «Поиск». Перестыковку выполняет космонавт Сергей Рыжиков в ручном режиме, передает РИА «Новости».

Перестыковка необходима, чтобы в апреле «Союз МС-18» смог причалить к модулю «Рассвет», а модуль «Поиск» после ухода «Союза МС-17» можно было безопасно использовать для следующего российского выхода в открытый космос, который запланирован на июнь.

Отмечается, что это уже 19-я перестыковка кораблей «Союз», выполняемая на МКС, и 45-я в сумме для «Союзов» с 1978 года.

Напомним, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вместе с астронавтом НАСА Кэтлин Рубинс прибыли на борт МКС 14 октября на борту корабля «Союз МС-17», установив рекорд по скорости полета до станции – 3 часа 3 минуты.

В экипаж «Союза МС-18», запуск которого с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» планируется на 9 апреля, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.