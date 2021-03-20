Москва обвинила США в нацеленности учений в Европе против России

Военные силы, которые США перебрасывают для участия в учениях НАТО Defender Europe («Защитник Европы»), нацелены против России, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он сообщил, что Вашингтон перебрасывает в Европу «силы и средства». «Они нацелены против России, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. Черноморский флот сообщил об этом на фоне захода в Черное море группы кораблей НАТО для проведения совместных учений с ВМС Украины «Морской щит-21».