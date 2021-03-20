 

Москва обвинила США в нацеленности учений в Европе против России

20.03.2021, 4:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные силы, которые США перебрасывают для участия в учениях НАТО Defender Europe («Защитник Европы»), нацелены против России, сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он сообщил, что Вашингтон перебрасывает в Европу «силы и средства». «Они нацелены против России, инфраструктура наращивается, мы об этом заявляем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. Черноморский флот сообщил об этом на фоне захода в Черное море группы кораблей НАТО для проведения совместных учений с ВМС Украины «Морской щит-21».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / Захарова назвала «провокацией третьего государства» задержание россиян в Минске

08.02 / “Плакальщица на похоронах”. Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль

27.09 / Правительство Армении объявило военное положение и мобилизацию из-за обострения на границе с Азербайджаном

24.10 / Врач назвал скрытые и неконтролируемые источники коронавируса

27.12 / Минниханов исполнил мечту мальчика и прокатил его по гоночной трассе

11.11 / Кириенко заявил о создании рабочей группы для развития креативных индустрий

25.08 / Эксперт объяснил, как позвонить по телефону, если нет сети

05.12 / В России зафиксирован максимальный суточный прирост пациентов с COVID-19

30.09 / Рабочая группа Конгресса рекомендовала продлить договор СНВ-3

02.07 / Россия, Иран и Турция обсудили ситуацию в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска