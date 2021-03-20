 

Постпред РФ счел участие ОБСЕ в урегулировании в Донбассе «слабеньким»

20.03.2021, 4:46, Новости дня
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Посредничество ОБСЕ остается «слабеньким фактором» в урегулировании конфликта в Донбассе, сообщил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

«Насчет посредничества ОБСЕ сказал бы так, не обижая коллег, которые работают в контактной группе и других форматах, что слабенький, слабенький содействующий фактор», – сказал он, выразив мнение, что представители организации «вряд ли что могут».

Он сомневается, что они способны повлиять «на ситуацию и на позицию Украины, которая по сути заблокировала весь процесс политический, а параллельно идет явное наращивание группировки у линии соприкосновения», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

По словам Лукашевича, миссия ОБСЕ фиксирует рост числа обстрелов, но «не уточняет, с чьей стороны». Он заявил, что в ОБСЕ пытаются «выдерживать такой нейтралитет, хотя по мандату обязаны устанавливать факты и докладывать их государствам-участникам».



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