Мнение: Байден в аэропорту

Байден продолжает отжигать. Сегодня пытаясь взойти по трапу самолета он спотыкался и падал.

Сколько можно издеваться над больным пенсионером? Как же сейчас пригорает у сторонников Трампа, когда они видят, кому проиграл Агент Дональд.

PS. Друг Реджеп ластится к Путину, заявляя, что с Путиным нельзя говорить в таком тоне, как это сделал Байден, и вообще, Путин хорошо пошутил по этому поводу. У нас не кажлый охранитель так бросится Путина от Байдена защищать. Такой вот у Путина заступник в Анкаре, явно чего-то хочет.

PS2. Переговоры США и Китая на Аляске также отметились руганью и обвинениями сторон. Все в рамках Холодной войны, которая конечно будет идти безотносительно немощи и маразма Байдена. Кстати, вал обвинений Байдена в деменции и недееспособности, вполне может толкнуть его администрацию на силовые действия, что показать, лев хоть и старый, но уцелевшими зубами вполне может сделать кусь.

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