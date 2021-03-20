Мнение: Третья американо-германская война

Бодания вокруг так называемого “Северного потока-2” принимают все более сюрреалистический характер. Почему-то считается, что вводя все новые санкции, некий “Запад” таким образом “борется с Путиным”, или даже “с Россией”. Однако – это очевидно не так: Запад тут если с кем и борется, то сам с собой, а у России – незавидная роль того самого холопа, у которого “трещит чуб”, пока “паны” дерутся.