 

Мнение: Третья американо-германская война

20.03.2021, 4:22, Разное
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Бодания вокруг так называемого “Северного потока-2” принимают все более сюрреалистический характер. Почему-то считается, что вводя все новые санкции, некий “Запад” таким образом “борется с Путиным”, или даже “с Россией”. Однако – это очевидно не так: Запад тут если с кем и борется, то сам с собой, а у России – незавидная роль того самого холопа, у которого “трещит чуб”, пока “паны” дерутся.

Источник: Размышления вольного социолога



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