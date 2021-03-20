 

Госдеп: Хотим сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными

20.03.2021, 3:56, Новости дня
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США считают, что отношения с Москвой останутся напряженными, однако стремятся, чтобы они были стабильными и предсказуемым, сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«В свете недавних событий мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся трудными. Разумеется, страны НАТО хорошо это понимают. Я думаю, мы готовы к этому. Наша задача, как об этом уже говорили президент и госсекретарь, – сделать отношения с Россией предсказуемыми и стабильными, чтобы в них сохранялись возможности для конструктивного взаимодействия», – передает слова Рикера РИА «Новости».

По мнению представителя Госдепа, в отношениях двух стран найдется место конкуренции, особенно «учитывая поведение РФ в последние месяцы и годы». Как сообщил Рикер, во время визита в Бельгию на следующей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с партнерами по НАТО «пути дальнейшего выстраивания взаимодействия с Россией». «Мы четко представляем, какие угрозы несет собой Россия», – отметил он.

Напомним, в среду президент Соединенных Штатов Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. Путин ответил на резкий выпад со стороны Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. Также российский лидер предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.



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