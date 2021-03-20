Аваков испугался перехода холодной войны РФ и США в «горячую» для Украины

Киев должен приготовиться к тому, что холодная война РФ и США может стать «горячей войной» для Украины, сообщил глава украинского МВД Арсен Аваков.

В эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» он заявил, что «это может быть холодная война между западной цивилизацией и русской империей, как ее видит Путин». «Я думаю о том, чтобы это не была горячая война для Украины, и мы должны быть к этому готовы», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес российского лидера Владимира Путина. Также в Вашингтоне заявили, что США готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия. Путин в ответ на это пожелал Байдену здоровья и предложил провести дискуссию в прямом эфире.