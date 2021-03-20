Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу

В субботу вступил в силу указ о запрете иностранцам владеть земельными участками на большей части территории Крыма, сообщают информационные агентства.

Запрет распространяется на 19 из 25 муниципальных образований в Республики Крым и на 12 муниципальных образований Севастополя. Иностранцы могут владеть недвижимостью в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах, передает РИА «Новости».

Напомним, соответствующий указ глава российского государства Владимир Путин подписал в марте 2020 года. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Политолог Марат Баширов заявлял газете ВЗГЛЯД, что запрет «необходим, чтобы реализовывать (инфраструктурные) проекты в плановом режиме без значительных судебных процессов».