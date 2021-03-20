Мнение: О работе с армянским населением

Военкор Александр Харченко толково о проблемах работы с армянами.

О работе с армянским населением

После моей публикации об участии Армении в НАТОвских учениях пришлось выслушать в свой адрес много всего интересного. Обвиняли в предательстве и ненависти к Армении.

Казалось бы, мысль очень простая. Чем крепче отношения между странами, тем больше помощи может получить Армения. Например, Израиль официально объявляет своим главным союзником США. Об этом говорят открыто на всех уровнях. Поэтому США ежегодно выделяет Израилю около 3 миллиардов долларов на укрепление обороноспособности. И понятно, что Израиль никогда не будет проводить совместные учения с Северной Кореей, американцы им этого не простят.

Так почему же мои рассуждения вызвали такой отклик? Все предельно просто. Россия, к сожалению, крайне скудно объясняет свои действия местому населению. На многие очевидные вопросы нет вразумительных ответов. Коммуникация между российскими структурами и простыми армянами просто отсутствует. Я два раза был в Армении, где мне задавали простые вопросы. Например: Зачем России Армения? Почему Россия сотрудничает с Турцией? Почему Россия не поставляет современное вооружение Армении? И таких вопросов были десятки. Их задавали мне лично только потому, что больше никто из россиян не мог или не хотел на них отвечать.

Скажу честно, что Россия не презентует образ совместного будущего с Арменией. Все круглые столы и посиделки с балалайками и блинами не находят никакого понимания у простых граждан. Зато западные грантоеды активно работают в Армении. Сотни журналистов и политических активистов на каждом углу призывают идти в светлое будущее (В НАТО и ЕС конечно). Эти люди в красках описывают как изменится жизнь простого армянина после того как уйдут русские. Армения объективно устала от непрекращающихся конфликтов и обнищания населения. Их просто достала текущая обстановка. Люди хотят верить в светлое будущее.

Пророссийских людей в Армении много. Но с ними никто не работает. Поэтому складывается впечатление, что россиянам плевать на Армению, хоть это и в корне не верно.

Для того чтобы нас стали понимать в Армении нужно в первую очередь предложить понятную стратегию совместного развития и рассказывать о ней из каждого утюга. Она должна быть простой и понятной и укладываться в простую фразу. Россия поддерживает Армению потому что…… Только тогда она будет донесена до самых отдалённых уголков Армении.

А затем можно преступать к расшифровке нашей стратегии. И первым пунктом должно выть написано – Россия гарантирует территориальную целостность и защиту от внешних угроз Армении.

Любой пророссийский политик или журналист должен получать поддержку. Только тогда российские идеи будут восприняты гражданами Армении. В этом случае будет возможен диалог. На данный момент этого, к сожалению нет. Поэтому в Армении и ходят мифы о том, что Россия во время войны их кинула, что конечно же является бредом.

Александр Харченко

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