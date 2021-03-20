Лукашенко поменял Госсекретаря Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление об освобождении Григория Рапоты от должности Государственного ссекретаря Союзного государства. Вместо него на этот пост назначен экс-посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

«Александр Лукашенко 19 марта подписал Постановление № 1 «О Государственном секретаре Союзного государства», касающееся освобождения от должности Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты и назначения на эту должность Дмитрия Мезенцева», – говорится на сайте главы Белоруссии.

Президент республики объявил Рапоте благодарность «за значительный вклад в развитие Союзного государства», сказано в сообщении.

Рапота выполнял обязанности Госсекретаря Союзного государства с 15 декабря 2011 года.

Ранее 19 марта президент РФ Владимир Путин освободил Мезенцева от обязанностей посла в Белоруссии. Его место займет Евгений Лукьянов, который переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года также занимал должность посла.