 

Экс-замглавы «Военторга» признал вину в суде США

20.03.2021, 3:06, Новости дня
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Бывший замгендиректора российского «Военторга» Леонид Тейф в американском суде признал вину в даче взятки, визовом мошенничестве и предоставлении ложных сведений об активах.

Как следует из документов в базе федерального суда Восточного округа штата Северная Каролина, Тейф признал себя виновным по трем пунктам обвинения из 50. Он признал, что в 2018 году заплатил сотрудникам министерства внутренней безопасности США10 тыс. долларов, чтобы добиться депортации третьего лица. Также Тейф заявил, что дал недостоверную информацию при въезде в США по иммиграционной визе. Кроме того, Тейф признал, что в 2012 году скрыл от налоговой службы США наличие зарубежных финансовых активов.

Еще 47 пунктов обвинения будут отклонены при вынесении приговора. Они касаются не только самого экс-замглавы «Военторга», но и его супруги, а также предполагаемых соучастников. Приговор должны вынести в сентябре, Тейф остается под стражей, передает ТАСС.

Напомним, в США Тейфа, его жену и их знакомых подозревают в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве. Кроме того, Тейфа подозревают в попытке организации заказного убийства. Он якобы признавался знакомому в том, что хотел организовать убийство предполагаемого любовника жены.



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