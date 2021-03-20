Маск попытался по-русски прокомментировать признание вины хакером Крючковым

Основатель Tesla Илон Маск решил по-русски прокомментировать новость о том, что житель России Егор Крючков в суде США признал вину в подготовке кибератаки на его компанию.

На днях Крючков в суде США заявил, что пытался организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Об этом портал Teslarati сообщил в Twitter. В комментариях под новостью Маск, используя «i» вместо «и», написал: «Преступленіе и наказаніе», – передает РИА «Новости».

Напомним, Крючкова обвинили в том, что он и его сообщники хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.