Мнение: Конец текущей культуры

Даня Кузьмичев о кризисе современной масс-культуры.

Конец текущей культуры

Эпиграф.

“Труднее поддавались объяснению зрелища иного характера, в которых красивые женщины частично обнажались, совершая эротические движения и замирая в объятиях мужчин в откровенных до отвращения позах. В то же время земляне ни разу не видели полной наготы или чистой открытости Эроса, столь обычных на родной планете. Здесь обязательно что-то оставалось скрытым, искажалось, пряталось, намекая на некие запретные или тайные качества, вероятно, с целью возбудить слабое воображение или придать особый вкус надоевшим и утратившим интерес отношениям полов.”

(Иван Ефремов. Час Быка)

Представьте что из всего полнометражного фильма вы посмотрели, даже не трейлер, а только коуб вырезанный из середины. Будет у вас представление о том про что кино? Хорошо оно или плохо? Нет, не будет. Чистая угадайка.

Западная культура, ставшая почти общемировой сегодня разрушается на наших глазах. Разрушается потому, что все это время гнила. Её “гальванизировали током” то там то сям, но процесс шел и направление этого процесса не было тайной никогда. “Никогда”, но не то что бы “ни для кого”. До сих пор ко мне в комменты постов о культуре, обязательно прибегает пара-тройка дебильных “зрителей коубов”, с неизменным “хаха, тупой совок! какое гниение, когда вон какие кассовые сборы!” Оставим в покое дурачков, которые всерьез считают что ценность художественного произведения как-то связана с бабками которые оно приносит хозяевам франшиз и съёмочного оборудования (“но люди же покупают билеты!”).

Но кроме этих дурачков есть , в принципе, неглупые люди которые не понимают, что пошло не так с западной культуркой, “ведь все тока что нормально было”. Мультики смотрели, на киношках выросли, игры инсталировали и тут хоп!

Позвольте скажу пару разъяснительных слов как фанат этой культурки и в тоже время как её критик.

Я люблю всякий голливудский или около кинотрешачек, люблю и умею в “американский” тип комикса, ну, и западной развлекательной литературе тоже отдал должное. В основе моей любви как культурные дефициты моей молодости, так и отсутствие альтернатив в целом. При том что я “контентный вамир” и без культурной подпитки натурально херею. Да и я ли один такой? Все такие. И всем кто хочет например пойти в кино, предоставляется “выбор” между нашим бездуховным говном и американским бездуховным говном. Серьёзно? Даже во времена “зацензуренного Советского Союза” я ходил на наших, на соцлагерь, на итальянцев, на французов, на янки, на японцев. Я наблюдал как таджики в Душанбе забивали залы чтоб посмотреть запиленные до дыр болливудские киношки. А что сейчас? Голливудское говно, голливудское говно, о, вот и Бессон с Джекичаном в голливудском говне.

Право в перестройку, когда западная культурка со свистом втягивалась в вакуум оставшийся после разрушение культуры соцблока, было веселее. Не только пиндосы. Какая-то европейская кинопорнуха, манга-аниме, китайские боевики. Весь этот пестрый ворох туфты, создавал ошеломляющий эффект разнообразия. Раньше “ублюдки из обкомов” сами отбирали тебе культурную еду по качеству, и не всегда хорошо это делали. А теперь можно жрать любой джинкфуд! Ура!

Так я и стал фанатом западного дерьма. Научился различать тонкие оттенки вкуса, находить в общей массе не переварившиеся орешки и кукурузные зернышки интересного. Ну а че, если в столовке дают только дерьмо, научишься жрать дерьмо.

Но Голливуд или там Болливуд, на самом деле разница не велика. Всего лишь “региональные” отличия. Вот до японцев не докатилась ещё толком повесточка, но они гниют в самоцитировании, и шутки про одинаковых лупоглазых девочек с зелёными волосами больше не шутки. Вон у индусов социальное прет в виде обязательного злодея министра в каждом боевике или мелодраме, но все все равно пляшут и кидаются автомобилями, ибо киношка все ещё должна развлекать. Фундамент гниет, гниет и надстройка. Будто раньше, в 20м веке, буржуазная массовая культурка не пыталась продлить свою агонию заигрывая с настроениями социальных протестов. Будто раньше она не пыталась разнообразить ассортимент “колониальными товарами”. Манга и китайские боевички переводились для нас на русский не с японского и китайского, а с английского.

Разница между западной и восточными массовыми буржуазными культурками не велика. А вот разница между культурой социалистической и капиталистической огромна, концептуальна и фундаментальна!

Не трудно заметить что социалистическая культура ставила перед собой задачи развития общества. Хорошо или плохо она это делала, правильно или неверно отвечала на поставленные вопросы, это разговор большой и отдельный. Суть не меняется. Вопросы ставились, работа шла.

Буржуазная же культура ставила во главу угла два пункта. Развлекать массы (отвлекая их от убогости существования в кап. обществе) и приносить прибыль. Каким бы талантливым деятелем культурки из капстраны ты ни был, ты должен был посвятить все свои творческие устремления, в первую очередь, этим двум пунктам. Хочешь выебываться? Сначала создай рынок потребления твоего выебона. Хочешь толкать тему социальных проблем? Что ж это продастся. Но сначала заверни её в фантик который продаст продукт. Да и не вздумай всерьёз подкапывать основы капитализма. Можешь продавать майки с Че Геварой (да хоть с Марксом) но помни что главное форма, а не содержание, и не забывай про прибыль.

И деятели помнят. Помнят и не забывают стыдливо оправдываться. “это я не бабло зашибаю, это я экспериментирую так”. Какой интересный эксперимент! А какова цель? “Смогу ли я отправить в продакшен еще немного дерьма”? Сможешь.

Культура, шоб вы знали, это накопление человечеством некого багажа, неких ценностей, сваливая которые в горку, и становясь на которую, мы все можем становиться все выше и выше к звездам, к новому, более совершенному мироустройству.

Но если вы посмотрите на буржуазную массовую культурку, то без труда заметите, что она не копит а тратит. Что она не горка, а ямка. Просто посмотрите чем её деятели заняты. Они рыщут по помойкам в поисках франшиз и тем которые ещё не выдоены досуха. Сиквелы, перезапуски, постмодернисткие переосмысления. Если случается какой-то случайный прорыв, если нечаянно появляется что-то новое, то тут же туда устремляются все с кирками и оперативно вырабатывают эту шахту до донца. Какое мерило успеха у оригинального художника в капиталистическом обществе? Сделать из своей оригинальной идеи бренд и загнать её за большие бабки крупной корпорации. Не важно Звёздные Войны это или Майнкрафт. Схема одна. Что потом сделает корпорация с твоим культурным дитятком? Отправит на панель, где его будут ебать за прайс пока оно не сдохнет. И эта судьба любого культурного продукта в капиталистическом обществе. Не верите? Ну, так вспомните хотя бы одно исключение.)

Не надо было быть Богомилом Райновым, что бы понять, что это все не могло кончится в итоге ничем хорошим. Достаточно просто проследить всю историю буржуазной массовой культурки, что бы понять куда все шло с самого начала. Я (и не только я) пересматриваю старые фильмы, перечитываю старые комиксы. И знаете меня все ещё прет. Но я задаю себе вопрос: сегодня пришел бы я в комикс если бы встретил его не ошеломляюще прекрасным в своей брутальной пошлости 70х, 80х, 90х, на пиках экспериментов или зарождающейся “цифровой” эпохи, а вот сейчас, с повесточкой и трансгендерами рисующими геев? Нет, не пришел бы. И не придя, наверняка, повис бы в культурном вакууме. Да массовая культурка была фундаментом из дерьма, но сейчас и этот фундамент потрачен. Играют, смотрят, читают, слушают просто потому что нет альтернативы. Да и тут все неохотней хавают дерьмо, ибо вкус уже совсем как у дерьма которым посрали когда сели дерьмо, а из вкусовых добавок одна повесточка про трансгендеров.

Я не сомневаюсь что сгнившие руины этой культуры рухнут ещё на нашем веку. Естественно придет и новая культура. Свято место пусто не бывает. Даже если для того что бы его занять нужны десятилетия, а то и столетия.

Застанем ли мы “эту пору прекрасную”? Не факт.

Лично я просто наслаждаюсь видом катастрофы. Просто потому, что я не только большой фанат рушащейся культуры, я ещё и последовательный её критик. В такую вот эпоху пришлось всем нам жить.

(с) Даня Кузьмичев

http://blog.dahr.ru/?p=16978 – цинк

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