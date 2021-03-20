СНБО ввел санкции против компаний – владельцев “Донецкоблгаза” – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины 19 марта решил ввести санкции против двух компаний, которые входят в число конечных бенефициаров ПАО “Донецкоблгаз”. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на брифинге после заседания СНБО, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Две компании из Гонконга, которые являются владельцами 49,9% “Донецкоблгаза”, которые на прошлом заседании СНБО рассматривались, также попали под полный комплект санкций, которое есть в нашей стране. Мы не можем допустить, чтобы компании из Гонконга подавали тепло, тем более на часть, где очень сложная ситуация, и манипулировали таким способом, что прекратили, как вы знаете, 13 марта, если я не ошибаюсь, газоснабжение на часть Донецкой области”, – сказал он.

В Службе безопасности Украины сообщили, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 49,9% акций компании – долю, которая принадлежит офшорным компаниям. По данным СБУ, акции контролируются женщиной – гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула страну и сейчас скрывается в России.

Согласно решению суда, права переходят в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Также согласно решению суда, арестованные акции должны быть переданы НАК “Нафтогаз України”.

Нынешних владельцев “Донецкоблгаза” связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко, сообщало издание LIGA.net. Курченко сегодня тоже попал под санкции СНБО.

Компания “Донецкоблгаз” 6 марта прекратила поставки газа на объекты “Донецктеплокоммунэнерго” из-за “большой задолженности” перед “Нафтогазом”. В облгазе сообщили, что компания “Донецктеплокоммунэнерго” наносит государству ежесуточные убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что из-за прекращения поставок газа в городе перестали работать котельные. Такая же ситуация сложилась и в городах Лиман, Краматорск, Дружковка и Константиновка.

Вечером того же дня в области начали возобновлять подачу газа. 7 марта премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о полном возобновлении газоснабжения.

Из-за отключения котельных в Донецкой области зарегистрировали 82 уголовных производства, об этом 10 марта сообщил Шмыгаль. По его данным, от газа отключали 59 котельных.

СБУ расследует как диверсию действия должностных лиц компании, в результате которых без газа остались котельные.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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